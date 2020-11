Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Möncheplatz

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Parkplatz Möncheplatz - Samstag, den 21.11.2020, 09:45 Uhr

Einbeck, myl

Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 09:45 Uhr erschien auf dem Polizeikommissariat in Einbeck ein 26-jähriger Einbecker, welcher eine Verkehrsunfallflucht auf dem Möncheplatz anzeigte. Der 26-Jährige habe unmittelbar zuvor beobachtet, wie ein silbernes Mercedes-Benz Cabrio beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parkbox den gegenüberliegend abgestellten schwarzen BMW der Geschädigten beschädigte. Am Verkehrsunfallort konnte durch die eingesetzten Beamten eine Beschädigung an dem schwarzen 5er- BMW im Bereich der hinteren Stoßstange festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1750 Euro. Von dem Zeugen wurde ein Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs notiert. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeikommissariat Einbeck aufgenommen.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-949780, zu wenden.

