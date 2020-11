POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Polizeiinspektion Northeim

37574 Einbeck, Professor-Ellissen-Straße 2 Samstag, den 21.11.2020, 11:30 - 13:00 Uhr.

Am Samstag, den 21.11.2020, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr ist es zu einem Diebstahl eines Fahrrads von einem Grundstück im Stadtgebiet Einbeck gekommen. Das schwarze Fahrrad hat sich auf einer Hofeinfahrt befunden. Auffällig ist, dass sich auf dem Gepäckträger des Damenrads ein blauer Kindersitz mit rotem Bügel befunden hat. Der Geschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-949780, zu wenden.

