Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch/Zeugenaufruf an Sebexener Einwohner

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, OT Sebexen, Eichendorffstraße. Zeit Samstag, 21.November 2020, zwischen 12:00 Uhr -- 18:30 Uhr. Im genannten Tatzeitraum wurde von bisher unbekannten Tätern ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstr. aufgesucht und man drang gewaltsam ein. Die Ermittlungen dauern an und es liegt der Verdacht nahe, dass der/die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurden und das Wohnhaus fluchtartig verließen. Anwohner aus Sebexen, insbesondere aus der Eichendorffstraße bzw. Uhlandstraße, werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen von unbekannten Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

