Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

EinbeckEinbeck (ots)

Am Morgen des 20.11.2020, gegen 05.20 Uhr wurde im Dasseler Ortsteil Lauenberg ein 64-jähriger polnischer, in Dassel wohnender Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dieser war einer Funkstreifenwagenbesatzung durch seine extrem langsame Fahrweise aufgefallen. Während der Kontrolle stellten den eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung und ergab eine AAK von 1,68 Promille. Dieses Ergebnis hatte nicht nur eine Blutprobe zur Folge, sondern auch die Beschlagnahme seines Führerscheines.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell