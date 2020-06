Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen gesucht - Radfahrer flüchtet nach Sturz gegen geparkten Pkw

Hameln (ots)

Bereits am vorletzten Samstag (06.06.2020), gegen 22:20 Uhr, kam es am Breiten Weg in Hameln zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Unfallverursacher, ein Radfahrer, flüchtete in Richtung Breslauer Allee, nachdem er mit seinem Fahrrad gestürzt war und dabei augenscheinlich einen Pkw beschädigt hatte. Er gehörte zu einer Gruppe von vier Heranwachsenden im Alter zwischen 16-18 Jahren. Der Unfallverursacher trug eine grauschwarze Kapuzenjacke. Seine Haare waren zu einem "Undercut" geschnitten. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Ein Zeuge, der dem gestürzten Fahrradfahrer noch aufhelfen wollte, stellte einen Schaden an einem grauen VW Golf fest, nachdem der Verursacher die Unfallörtlichkeit verlassen hatte.

Der Schaden am Pkw wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hameln (05151/933-222) ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher geben können.

