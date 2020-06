Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchte schwere Brandstiftung an einem Mehrfamilienwohnhaus

Bad Pyrmont (ots)

Am frühen Samstagmorgen wird der Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Dachstuhls in Bad Pyrmont gemeldet. Am Einsatzort wird ein brennender Gegenstand im Bereich der Dachrinne/Dachpfannen festgestellt und durch die Feuerwehr abgelöscht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kann ein Bewohner des Hauses als Täter ermittelt werden. Der stark alkoholisierte 59-jährige "alte Bekannte" wird auf Grund einer psychischen Erkrankung in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. In den zurückliegenden Tagen war es immer wieder zu kleineren Bränden in der näheren Umgebung gekommen. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen den hier Beschuldigten.

