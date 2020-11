Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit flüchtigem Täter

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 31.10.2020 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Straße am Limburgberg 10 in Bad Dürkheim. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte hierbei den geparkten PKW VW Passat des Geschädigten an der vorderen linken Stoßstange und Radkasten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

