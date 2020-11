Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

NeidenfelsNeidenfels (ots)

Am 31.10.2020, um 15:32 Uhr, ereignete sich auf der B 39, zwischen Weidenthal und Neidenfels ein Motorradunfall. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor ein 27-jähriger Fahrer aus Neustadt, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis, die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hiernach kollidierte der Mann mit dem Randstein und kam zu Fall, wodurch er eine Oberschenkelfraktur erlitt. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde der Verunfallte durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.

