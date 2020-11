Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.11.2020, um 02:43 Uhr, wurde in der Neusatzstraße, in Neustadt, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 36-jährige Pkw-Fahrer konnte auf Verlangen lediglich einen Führerschein, ausgestellt von einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat, aushändigen, obwohl er bereits seit mehreren Jahren in Neustadt wohnhaft ist. Gegen den Mann wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die sich aus der Fahrerlaubnisverordnung ergebenden Fristen zur Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

PHK Doll



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell