Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

HaßlochHaßloch (ots)

Am 30.10.2020 kam es um 13:50 Uhr in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kirchgasse. In Höhe der Hypo-Vereinsbank berührten sich zwei Pkw im Begegnungsverkehr, da einer der Fahrer wohl zu weit auf die Gegenspur geriet. Ein Unfallbeteiligter hielt sofort an und hupte, um den anderen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen. Der andere, möglicherweise ein weißer Kleinwagen der Marke Skoda, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Haßloch zu melden (Tel.: 06324 - 9330 oder email: pihassloch@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324 - 9330

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell