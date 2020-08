Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Cannabispflanze bei vermeintlichem Einbruch gefunden

Cronenberg (ots)

54-Jähriger vermutet einen Einbruch und verständigt die Polizei. Der Mann meldete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden und teilte über Notruf mit, dass jemand bei ihm eingebrochen sei. Der Täter habe ein Zahlenschloss an seiner Haustür überwunden, so der Anrufer. Bei einer gemeinsamen Nachschau im Anwesen nach den möglichen Tätern entdeckten die Beamten die Pflanze, welche von der Streife sichergestellt wurde. Gegen den Mann wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmittel ermittelt. Die Hinweise auf einen Einbruch bestätigen sich im Laufe der Ermittlungen jedoch nicht. |pilek

Rückfragen bitte an:

