Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufensterscheiben bei Apotheke beschädigt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 0:50 Uhr, wurden am Schloßplatz zwei Scheiben des Schaufensters einer Apotheke durch zwei Steinwürfe beschädigt. Ein Zeuge sah unmittelbar nach den Knallgeräuschen eine Person mit Kapuzenpullover, die mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof flüchtete. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 erbeten. |pirok

