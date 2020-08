Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit glimpflichem Ausgang, Verursacher flüchtig

Breunigweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der L394 zwischen Sippersfeld und Breunigweiler ein Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Ein Verkehrsteilnehmer wurde von einem "weißen Kombi" überholt und geschnitten. Beim Versuch dem Überholenden auszuweichen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam letztlich in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, der Fahrer wurde jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Breunigweiler, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



