Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Waldmohr (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr ist an einer schwarzen Mercedes A-Klasse die Fahrertür beschädigt worden. Dieser parkte in einer Parkbucht in der Weiherstraße. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss der Sachschaden durch einen stumpfen Gegenstand verursacht worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).|pikus

