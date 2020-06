Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080620-441: Körperverletzungsdelikt

Gummersbach (ots)

Ein 40-jähriger Gummersbacher ist am Samstag (6. Juni) um 19:40 Uhr in der Weidenstraße von mehreren Personen angegriffen worden. Nach eigenen Angaben schlugen mehrere ihm unbekannte Männer mit einem Stock auf ihn ein. Zeugen gaben an, dass es sich bei den Tätern um vier bis fünf dunkel gekleidete Männer gehandelt haben soll.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 40-Jährigen, der sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

