Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070620-438: Tür hielt Einbruchsversuch stand

Wiehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (6. Juni) versucht, in eine Apotheke in Wiehl-Bielstein einzubrechen.

Im Tatzeitraum zwischen 19:30 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstagmorgen schlugen die Täter gegen den Glaseinsatz der Eingangstür einer Apotheke in der Bielsteiner Straße. Zwar wurde die Tür dabei beschädigt, die Kriminellen schafften es jedoch nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell