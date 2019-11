Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein guter Riecher überführt Petersiliendieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Am Samstag, 16.11.2019, rückten Polizeibeamte zu einem Diebstahl auf einem Acker an der Straße Blackenfeld aus.

Der Besitzer eines Petersilienfelds hatte gegen 20:00 Uhr zwei unbekannte Personen auf seinem Acker entdeckt. Da es in der Vergangenheit zu mehreren Petersiliendiebstählen gekommen war, fuhr der 23-jährige Bielefelder mit seinem Pkw vorsichtig näher. Zusammen mit seinem 21-jährigen Bruder versuchte er zu erkennen, was sich auf dem Feld abspielte.

Als sie die Frontscheinwerfer des Pkw einschalteten, erkannten sie, dass die unbekannten Täter mehrere Bunde Petersilie ausrissen und in eine große Plastiktüte verstauten. Von dem hellen Licht aufgeschreckt ergriffen beide Personen die Flucht und ließen die Tüte stehen.

Die Brüder stellten einen der beiden Männer zur Rede und hielten ihn auf, bis Streifenbeamte am Acker eintrafen.

Der 56-jährige Bielefelder bestritt, etwas mit den ausgerissenen Bündeln zu tun zu haben. Er habe am Acker geparkt, weil er austreten musste. So erklärte er den Beamten auch die Erde an seinen Schuhen.

Einzig seine Hände verrieten den Mann. Diese rochen eindeutig nach Petersilie. Von seinem Komplizen fehlte jede Spur.

Gegen den 56-Jährigen erstatteten die Beamten Anzeige wegen Diebstahls.

Hinweise zu der zweiten Person nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

