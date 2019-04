PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus Freitag 05.04.2019 bis Samstag 06.04.2019

Hofheim (ots)

Wohnungseinbruch Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, ein. Die Täter überstiegen den Zaun zu einem Firmengelände und gelangten so zu dem dort stehenden Haus. Dort konnten sie über ein gekipptes Terrassenfenster das haus betreten und durchsuchten dort alle Räumlichkeiten. Angaben über Stehlgut sind bisher nicht möglich. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter Telefonnummer 06145-54760.

