Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040620-436: Kennzeichen gestohlen

Radevormwald / Wiehl (ots)

In Radevormwald und Wiehl haben Unbekannte vom 2. auf den 3. Juni jeweils Kennzeichen von geparkten Autos gestohlen. In Radevormwald war ein Opel Adam mit den Kennzeichen GM-IS 1957 zwischen 21.00 und 07.20 Uhr betroffen, der in der Kreuzstraße abgestellt war. Auf dem Siebenbürger Platz in Wiehl-Drabenderhöhe montierten Diebe die Kennzeichen GM-TD 265 zwischen 16.00 und 14.30 Uhr von einem Toyota Yaris ab. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Notruf (110).

