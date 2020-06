Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030620-433: Auto auf Parkplatz der Wuppertalsperre aufgebrochen

Radevormwald (ots)

Auf einem Schotterparkplatz in Heidersteg nutzte am Dienstagabend (2. Juni) ein Dieb die Gelegenheit und entwendete eine Brieftasche sowie ein Handy. Zwischen 19.00 und 20.45 Uhr hatte ein Mann aus Wuppertal dort seinen PKW abgestellt, um anschließend zur Wuppertalsperre zu gehen. Seine Brieftasche als auch sein Handy ließ er von außen sichtbar im Fahrzeug zurück, was offenbar einen Dieb anlockte. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Sachen verschwunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

