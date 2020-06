Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030620-432: Zeuge einer Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz gesucht

Hückeswagen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz am Bahnhofsplatz konnte nach einem Zeugenhinweis schnell geklärt werden; der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zwischen 16.30 und 17.20 Uhr war eine 80-jährige Autofahrerin am Dienstag (2. Juni) beim Zurücksetzen gegen einen schwarzen Ford Fiesta gestoßen, hatte sich aber anschließend entfernt. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet, der Geschädigten das Kennzeichen mitgeteilt und sich dann entfernt. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei die Unfallverursacherin schnell ausfindig machen. Der Zeuge wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

