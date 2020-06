Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030620-434: Dieselklau auf Autobahnparkplatz

Engelskirchen (ots)

Aus einem geparkten Lastzug haben Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Bellingroth in der vergangenen Nacht etwa 400 Liter Diesel abgezapft. Der Fahrer hatte seinen LKW mit fast vollem Tank gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Olpe abgestellt. Als er um 05.00 Uhr am heutigen Morgen seinen LKW startete, stand die Tankanzeige auf Reserve; Unbekannte hatten den Tank aufgebrochen und etwa 400 Liter Diesel gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell