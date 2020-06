Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040620-435: Geld bei Wechselbetrug erbeutet

Engelskirchen (ots)

In einem Geschäft auf der Bergischen Straße haben zwei unbekannte Männer am Mittwoch (3. Juni) eine Verkäuferin ausgetrickst und Bargeld erbeutet. Die beiden Männer südländischen Typs hatte gegen 15.10 das Geschäft betreten und ein Spielzeug ausgesucht, welches einer der Männer mit einem 200-Euro-Schein bezahlte. Nachdem die Angestellte das Wechselgeld herausgegeben hatte, überlegte es sich der Mann anscheinend anders und gab das Spielzeug sowie das Wechselgeld zurück. Erst nachdem die Männer anschließend das Geschäft fluchtartig verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte, dass ein Teil des Wechselgeldes fehlte. Diese Art des Wechselbetruges wird regelmäßig von reisenden Tätern genutzt. Wie in diesem Fall auch wird das Personal im Moment der Rückabwicklung des Kaufes durch einen weiteren Täter kurz abgelenkt, so dass der Haupttäter unbemerkt einen Teil des Geldes verschwinden lassen kann. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer mit einem Fahrzeug angereist sind und bittet um entsprechende Hinweise an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Beide Verdächtige waren etwa 180 cm groß, von schlanker Statur, hatten schwarze Haare und sprachen lediglich gebrochenes Deutsch.

