Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070620-440: Wipperfürth-Hönnige, gestürzter Radfahrer erleidet Kopfverletzungen

Wipperfürth (ots)

Am 07.06.20 erlitt ein 54-jähriger Fahrradfahrer aus Hückeswagen bei einem Sturz in Wipperfürth-Hönnige Kopfverletzungen. Er befuhr zuvor zusammen mit einem weiteren Radfahrer die Straße von Hungerberg in Richtung Hönnige und trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Das Unfallgeschehen und die Ursache des Sturzes sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell