Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070620-439: Kind beobachtet Fahrraddieb

Marienheide (ots)

Ein Kind hat am Samstagmorgen (6. Juni) eine dunkel gekleidete Person beim Fahrraddiebstahl beobachtet.

Zwischen 8 Uhr und 8:30 Uhr beobachtete ein 10-jähriger Junge, wie ein Unbekannter in eine offenstehende Garage eines Einfamlienhauses in der Straße "Zum Leppetal" ging. Kurze Zeit später kam die Person mit einem Fahrrad heraus und flüchtete damit in Richtung Leppestraße.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Drössiger" in den Farben schwarz, weiß, rot.

Den Dieb beschreibt der 10-Jährige wie folgt: etwa 25 Jahre, männlich, sportliche Figur, rotes Gesicht, dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

