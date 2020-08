Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 um 11:30 Uhr kam es in der Saarpfalzstraße in Waldmohr auf dem Parkplatz der Bäckerei REICHARDT zu einer Verkehrsunfallflucht. Während sich die Geschädigte in der Bäckerei aufhielt, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Tel: 06373-822111 oder unter Email pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de |pwsk

