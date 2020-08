Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall nach Nötigung

Altenglan (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der L367 zwischen Friedelhausen und Bosenbach nach einer vorausgegangenen Nötigung zu einem Verkehrsunfall. Der 21-Jährige Fahrer eines Kia Cee'd wollte den 62-Jährigen Fahrer eines Peugeot 3008 nach dessen Fehlverhalten zur Rede stellen. Hierzu hielt der 21-Jährige sein Fahrzeug hinter einer Kurve an und stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus. Der 62-Jährige erfasste den 21-Jährigen nach dessen aussteigen mit seiner rechten Fahrzeugseite und verletzte diesen dabei leicht. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 21-Jährige anschließend zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus nach Kusel verbracht. Gegen den 62-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. |pikus

