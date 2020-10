Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raubüberfall auf Tankstelle

DeidesheimDeidesheim (ots)

Am 30.10.2020, gegen 20:45 Uhr, betraten zwei männliche Personen die ESSO-Tankstelle in Deidesheim und forderten unter Vorhalt von Pistolen die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten anschließend. Eine sofortig eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften der Direktion Neustadt verlief bisher erfolglos.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Haßloch oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt Polizeiinspektion Haßloch: Telefon: 06324/9330 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch.presse1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



