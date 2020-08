Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Sachschaden durch Einbruch in Wohnhaus

Höxter (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Höxter-Stahle haben unbekannte Täter hohen Sachschaden angerichtet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 11. August, ab 11 Uhr und Donnerstag, 13. August, gegen 20 Uhr. Anscheinend wurde die mehrtägige Abwesenheit der Bewohner gezielt ausgenutzt, um gewaltsam in das freistehende Haus in der Wohnsiedlung "Im Lerchenfeld" einzudringen und nach Diebesgut zu suchen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt, Schränke und Schubladen geöffnet, auch ein Tresor aufgehebelt. Der oder die Täter entkamen schließlich unerkannt mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die entstandenen Beschädigungen an Türen und Einrichtung summieren sich jedoch auf mindestens 5.000 Euro. Um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

