Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sechs Fahrräder am Freibad gestohlen

Bad Driburg (ots)

Sechs Fahrräder sind am Sonntag, 9. August, im Laufe des Nachmittags am Freibad in Bad Driburg gestohlen worden. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr. Die Räder haben am Fahrradständer neben dem Freibad an der Brunnenstraße gestanden und waren mit Schlössern gesichert. Als die Badegäste nachmittags zu dem Fahrradständer zurückkehrten, stellten sie den Diebstahl fest.

Folgende Modelle wurden entwendet: Mountainbike "Cupe Aim Pro 29", schwarz mit blauer Aufschrift ; Mountainbike Univega Vision 3.0, grün ; Mountainbike Winora Streethammer, grün ; Mountainbike Cube, gelb-schwarz ; Mountainbike, Marke nicht bekannt, weiß mit grünen Griffen ; Mountainbike, Marke nicht bekannt, schwarz-weiß-rot.

In diesem Zusammenhang ist am Sonntag zur fraglichen Zeit ein Jugendlicher in der Brunnenstraße aufgefallen, der zwei Fahrräder schob und in Richtung Stadtmitte ging. Er wird beschrieben als 17 bis 18 Jahre alt, blonde Haare, keinen Bart, keine Brille, cremefarbene Cap, etwa 1,65 Meter groß, sehr schlanke Statur. Bei den geschobenen Fahrrädern soll es sich um ein schwarz/blaues und ein schwarz/grünes Mountainbike gehandelt haben. Um Hinweise bitten die Ermittler der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

