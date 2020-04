Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Pagenstecherstraße wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 57-Jährige fuhr auf dem linken der zwei Fahrstreifen in Richtung stadtauswärts, als er gegen 15.12 Uhr in Höhe eines Schnellrestaurants vermutlich von einem neben ihm fahrenden Kastenwagen touchiert wurde. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Kastenwagens, möglicherweise ein Bulli, setzte seinen Weg fort. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sein Zweirad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die Pagenstecherstraße in Richtung stadteinwärts bis ca. 16 Uhr voll gesperrt. In Richtung stadtauswärts wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

