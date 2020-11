Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, B 3 Talbrücke bei Salzderhelden - Samstag, den 21.11.2020, 06:15 Uhr

Einbeck (myl)

Am Samstag, den 21.11.2020, um 06:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Einbecker die B3 aus Einbeck kommend in Rtg. Northeim. Aufgrund von bestehender Glätte auf der Talbrücke in Höhe Salzderhelden geriet der Fahrzeugführer in einer Kurve mit seinem Pkw ins Rutschen. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit der dort befindlichen Schutzplanke. An dem Pkw sowie der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro.

