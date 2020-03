Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Haustür beschädigt

Lauterbach - Am späten Dienstagabend (17.03.), gegen 23:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Langgasse. Eine noch unbekannte männliche Person klingelte bei einem Anwohner, um Einlass zu erlangen. Als dieser dem späteren Täter nicht öffnete, trat dieser gegen die Tür und beschädigte die äußere Glasscheibe. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, vermutlich Deutscher, circa 175 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von circa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

