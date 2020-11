Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw auf Einkaufsmarktparkplatrz beschädigt und weggefahren

EinbeckEinbeck (ots)

Kreiensen (pap) Mit Verspätung wurde eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich auf dem Rewemarkt Parkplatz in Kreiensen Am Plan in der vorletzten Woche ereignete. Eine Fahrzeugführerin aus Osterode hat ihren Pkw Ford Focus, Farbe blau, am Donnerstag, 12.11.2020, gegen 07.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Gegen 15.00 Uhr wollte sie den Platz wieder verlassen, musste jedoch feststellen, dass ihr Auto an der Heckschürze hinten links einen Schaden aufwies. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist im genannten Zeitraum beim Rangieren gegen den beschädigten Pkw gefahren. Der Verursacher hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die sich trotz des langen Zeitraums an einen solchen Vorfall erinnern, melden sich bitte bei der Polizeistation in Kreiensen, Tel.: 05563-999130.

