Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junger Schalksmühler beraubt.

Schalksmühle (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23:45 Uhr, wurde ein 17 Jähriger an der Kreuzung der Bergstraße/Hochstraße von einem Mann angesprochen, ob er 50 Cent für den Bus bekommen könnte. Als der Geschädigte sich kurz umdrehte, wurde er unvermittelt ins Gesicht geschlagen und brach zusammen. Der Unbekannte Mann raubte ihm dann Bargeld, EC- Karte und ein Busticket. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibung des Täters:

- dunkler Teint - etwa 30 - 40 Jahre alt - etwa 1,70 m - 1,75 m groß - kurze, dunkle Haare - bekleidet mit schwarzen Schuhen - sprach gebrochenes Deutsch

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell