POL-MK: Von Allem etwas.

Neuenrade - Räuber erbeuten Bargeld Sonntag, gegen 3.45 Uhr, kam es in der Straße "Zum Mühlengraben" zu einem Raub auf einen 28-jährigen Neuenrader. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen den stark alkoholisierten Geschädigten an. Als er zunächst weiterging, trat ihm einer der Täter in den Rücken. Das Opfer ging zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten noch zwei Männer Richtung Rosenweg davonlaufen sehen. Die Verdächtigen waren 20-25 Jahre alt, schlank und groß. Eine Person trug ein weißes Oberteil. Die Täter erbeuteten Bargeld. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief bisher ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

Werdohl - Streithenne schlägt und tritt zwei Mal zu Auf dem Parkplatz Ütterlingser Straße, Ecke Breslauer Straße gerieten Samstag, 1 Uhr, mehrere Personen aneinander. Ein Zeuge (21) wollte schlichten und wurde daraufhin von einer Werdohlerin (21) geschlagen und getreten. Ein Rettungswagen versorgte die leichten Verletzungen des Mannes. Die Werdohlerin wurde von Polizisten des Platzes verwiesen.

Gegen 1.45 Uhr trat die Streithenne wenige Häuser weiter erneut in Erscheinung. Eine völlig unbeteiligte Frau (26) hatte gerade ihren PKW geparkt, als die 21-Jährige auf sie zuging und ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Das Handy des Opfers fiel zu Boden und ging zu Bruch. Die Tatverdächtige ging davon und muss sich jetzt in zwei Fällen wegen Körperverletzung verantworten.

Sonntag, 1 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Getränkemarktes am Pungelscheid. Dabei lösten sie den Alarm aus. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und sah noch eine dunkel gekleidete Person Richtung Burggrafenstraße davon gehen. Es entstand Sachschaden. Ob der Verdächtige Beute machte, ist noch unklar. Diebe entwendeten Samstag, zwischen 10 und 16 Uhr, einen Anhänger. Der Hänger vom Typ "Flamingo Trailer" mit dem Kennzeichen MK-A2825 stand in einer Parklücke an der Ütterlingser Straße.

