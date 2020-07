Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Täter gehen jungen Mann an.

Hemer (ots)

Raubüberfall am frühen Morgen Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 24 -jähriger Hemeraner Opfer eines versuchten Raubes. Im Friedenspark wurde er unvermittelt von drei Tätern angegangen, zu Boden gebracht und traktiert. Die Täter forderten die Herausgabe seines Handys und Bargeld. Er konnte sich aufrappeln und floh in ein angrenzendes Grundstück. Die dortigen Hausbewohner ließen ihn nach Klingeln ein und die Polizei wurde informiert. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

Person 1

- männlich - ca. Anfang 20 - 180 cm groß - kurze braune Haare - stabile Figur - 3 Tage-Bart - graues T-Shirt mit schwarzer Schrift - blaue Jeans

Person 2

- männlich - 170 - 180 cm groß - kurze braune Haare an den Seiten - schwarze Kappe - schwarze Jacke

Person 3

- männlich - 180 cm groß - sportliche Figur - dunkle Haare - schwarze Jogginghose - graue Jacke

Sachdienliche Hinweise zu dem Raub und/oder den Tätern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

