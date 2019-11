POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Unfall

Sachschaden von rund 10.000 Euro an zwei beteiligten Fahrzeugen ist die Folge eines Verkehrsunfalls am heutigen Freitag gegen 07.00 Uhr auf der Römerstraße in Laiz. Eine 36-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Römerstraße von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet Ergat. Ein 20-jähriger Honda-Lenker, der direkt dahinter fuhr, prallte aus Unachtsamkeit auf Höhe der Einmündung Oberbergenstraße an einem Fußgängerüberweg auf das Heck des Mitsubishi, als dessen Lenkerin anhielt, um einem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen.

Sigmaringen

Diebstahl

Beim Ladendiebstahl wurde am Donnerstag gegen 18.00 Uhr ein 18-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Zimmerer-Straße beobachtet. Zeugen hatten gesehen, wie der junge Mann im Kassenbereich mehrere Zigarettenpackungen entnahm und in seiner Kleidung verschwinden ließ. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Gegen den 18-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet und seitens des Supermarkts ein mehrmonatiges Hausverbot ausgesprochen.

Leibertingen

Kaminbrand

Ein Nachbar bemerkte am Donnerstag gegen 13.00 Uhr, dass an einem Gebäude in der Donautalstraße Flammen aus dem Schornstein schlugen und verständigte sofort per Notruf die Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Kamin aufgrund von Glanzruß gebrannt hatte, das Feuer war jedoch schnell wieder erloschen. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Kreenheinstetten war mit einem Löschzug ausgerückt.

Krauchenwies

Unfall auf enger Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von rund 13.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Glashütte und Göggingen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr den Glaser Weg von Glashütte kommend in Richtung Göggingen, als gleichzeitig der 27-jährige Fahrer eines Lkw in der Gegenrichtung unterwegs war. Der 27-Jährige fuhr wegen der Enge des Verbindungsweges in einer leichten Linkskurve weit rechts und verlangsamte den Lkw. Der 24-Jährige erkannte das entgegenkommende Fahrzeug zu spät, bremste und kollidierte mit dem LKW, wobei beide Fahrzeuge im Frontbereich links beschädigt wurden. Die Fahrbahn an der Unfallstelle ist lediglich 4,30 m breit.

Ostrach

Unfall auf Parkplatz

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz in der Sigmaringer Straße machte sich am Donnerstag gegen 18.00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges aus dem Staub. Der Fahrer war zuvor auf dem Parkplatz mit seiner Sattelzugmaschine in engem Kreis um einen geparkten Renault herumgefahren und hatte hierbei vermutlich mit dem Auflieger den Wagen am vorderen rechten Kotflügel und der Stoßstange gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, verließ der Fahrer die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet und zeitnah der Polizei gemeldet. Eine sofort durchgeführte Fahrzeugfahndung verlief negativ. Weitere sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Mengen

Umgekippte Maschine

Aufgrund unzureichender Ladungssicherung fiel am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf der B 311 im Kreisverkehr Mengen-West (bei der Aral-Tankstelle) eine auf einem Tieflader befindliche Fräsmaschine auf die Straße. An der Fräse und dem Lkw entstand dabei Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Fahrbahnbelag wurde an mehreren Stellen durch Schlagmarken beschädigt, die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Firma des Fahrzeughalters konnte die Unfallstelle selbständig räumen.

Pfullendorf

Auto weggerollt

Die Gesetze der Physik in Kombination mit Unachtsamkeit waren die Ursache für einen Unfall am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr auf einem Parkplatz einer Firma in der Otterswanger Straße, Höhe Einmündung Langäcker. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte ihren Fiat auf dem leicht abschüssigen Parkplatz abgestellt und vergessen, den Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Der Pkw setzte sich in Bewegung und rollte wegen des eingeschlagenen Lenkrads in einem leichten Linksbogen zunächst rückwärts über den Hof, dann die Einfahrt hinaus auf einen Gehweg und schließlich auf die Straße. Dort kam es zur Kollision mit einem Sattelzug, dessen Fahrer gerade an der Einfahrt vorbeifuhr. Der Scania-Lkw wurde hierbei auf Höhe des Kraftstofftanks auf der Beifahrerseite vom Heck des Fiat erfasst. In der Folge wurden der Kraftstoffbehälter, sowie der seitliche Unterfahrschutz eingedrückt, ferner wurde ein äußerer Zwillingsreifen und das Radhaus beschädigt. Am Pkw riss durch den starken Aufprall die Kofferraumklappe fast vollständig ab. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

