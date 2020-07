Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt.

Halver (ots)

Einbrecher nehmen - augenscheinlich - nichts mit. In der Nacht vom 02.07.zum 03.07. nahmen unbekannte Einbrecher einen Ziegelstein und warfen ein Fenster eines Wohnung an der Rader Straße ein. Die Einbrecher öffneten das Fenster und stiegen ein. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten und Behältnisse zogen die Täter -augenscheinlich - ohne Beute von dannen. Es entstand Sachschaden.

Am Herpiner Weg kamen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in einen dortigen Kiosk und durchsuchten diesen, nachdem sie die Tür geöffnet hatten. Sie stahlen zwei dort vorgefundene Geldkassetten mit Bargeld.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen.

