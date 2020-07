Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reichlich arbeit am Wochenende.

Iserlohn

Widerstand geleistet, Polizistin verletzt Am Freitag, 03.07.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Rahmenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem 29 jährigen Hemeraner. Die Polizei war zu einem Streit am Bahnhof gerufen worden. Hier stand ein junger Mann mit einer offensichtlichen Platzwunde am linken Auge. Die Polizei hinterfragte den Sachverhalt beim augenscheinlich betrunkenen Mann. Er schilderte ein Körperverletzungsdelikt zu seinem Nachteil und führte im Nachgang einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Plötzlich schwankte die Stimmung des 29 Jährigen und er verließ wild gestikulierend die Örtlichkeit. Die Polizisten fuhren im Anschluss ein kurzes Stück zur weiteren Sachverhaltsklärung hinter ihm her. Als sie den Streifenwagen abstellten und ihn ansprechen wollten, warf er unvermittelt eine Wodkaflasche in Richtung der Polizisten. Nachdem sich eine Polizistin duckte um dem Wurfgeschoss auszuweichen, wurde sie unvermittelt angegriffen. Der Täter riss die Polizistin zu Boden und trat und schlug auf sie ein. Die zweite Polizistin ging den Beschuldigten an und dieser flüchtete in Richtung Hans-Böckler-Straße. Er wurde an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Rahmenstraße ergriffen und überwältigt. Er beleidigte die Beamtinnen und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Bei dem Angriff wurde die 26 jährige Polizistin so schwer verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig war. Der Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam Iserlohn zugeführt. Der 29 jährige Hemeraner muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands verantworten.

An der Osemundstraße öffneten unbekannte Auto Aufbrecher am 06.07. in der Zeit von 05:45 Uhr - 8 Uhr, einen dort abgestellten schwarzen Daimler und durchsuchten diesen. Art und Umfang der Beute konnte der Geschädigte nicht angeben.

Der in der Schulstraße abgestellte Ford Transit wurde in der Nacht vom 02.07. zum 03.07. aufgebrochen und das Navi und das Radio geklaut. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise zu den Auto Aufbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Haustür hält Einbruchsversuch stand In der Nacht vom 04.07. zum 05.07. versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden. Vandalen am Gymnasium

Am letzten Wochenende versuchten unbekannte Täter durch Hebeln in das Gymnasium an der Aucheler Straße einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und im Anschluss daran verstopften die Unbekannten mehrere Schließzylinder mit Klebstoff. Zudem wurde eine Bodenfassadenverkleidung vom Mauerwerk abgerissen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

