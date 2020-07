POL-MK: Einbrüche angezeigt.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Freitag, 03.07. in der Zeit von 19:20 Uhr - 22 Uhr, versuchten unbekannte Täter, eine Wohnungseingangstür einer Wohnung an der Wagnerstraße aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter flüchteten ohne Beute.

An der Golsburger Straße brachen unbekannte Täter in den letzten 14 Tagen einen weißen VW auf und manipulierten am Zündschlosse. Es entstand Sachschaden.

An der Bahnhofstraße versuchten Täter den Briefkasten des Gemeindezentrums aufzuhebeln. ( Tatzeitraum: 04.07./05.07.)

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

