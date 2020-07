Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs.

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Kierspe - Einbrecher in Büros Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu Büroräumen an der Kölner Straße. Sie brachen Türen auf, durchwühlten Schränke und klauten mehrere Laptops. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. Zeugen beobachteten Sonntag, 10.54 Uhr, einen Verdächtigen. Dieser kletterte über eine drei Meter hohe Trennwand eines Lebensmittelmarktes. Aus dem Lagerbereich entwendete er Lebensmittel und flüchtete vom Tatort. Polizisten konnten den Kiersper (42) antreffen und zeigten ihn an.

Meinerzhagen - Einbruch bei der Post Zwischen Samstag, 0 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, versuchten Einbrecher in das Lager der Deutschen Post bei der Weidenstraße einzudringen. Der Versuch misslang.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell