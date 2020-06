Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verletzte nach Streit in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Was am Sonntagabend als persönlicher Streit zwischen einem 30-jährigen und einem 27-jährigen Mann begann, endete für beide Männer verletzt im Krankenhaus.

Der verbale Streit am Gelände des ehemaligen JHQ (Hardter Straße / Queens Avenue) eskalierte nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 17.35 Uhr, als der 30-Jährige dem 27-Jährigen mit einem Messer mehrere Stich-/Schnittverletzungen zufügte.

Daraufhin soll der 27-Jährige dem Kontrahenten mit einem Schraubendreher eine Verletzung am Oberschenkel zugefügt haben. Beide Männer wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde mindestens der 27-Jährige schwer verletzt, befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

