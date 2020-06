Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wickrath: Diebe stehlen BMW X6

Mönchengladbach (ots)

Der Nutzer eines grauen BMW X6 musste heute Morgen feststellen, dass das Fahrzeug in der vorigen Nacht offensichtlich gestohlen worden war.

Der Mann hatte den Wagen am Sonntag (21.06.), gegen 19 Uhr auf einem Privatparkplatz am Schillingstaler Weg abgestellt. Der Diebstahl muss sich zwischen diesem Zeitpunkt und acht Uhr am heutigen Morgen abgespielt haben.

Der BMX verfügte über Kennzeichen mit Mönchengladbacher Städtekennung.

Zeugen, denen in den letzten Tagen im Bereich des Tatortes verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

