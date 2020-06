Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geldbörse geklaut, einzubrechen versucht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat einem 84-Jährigen am Donnerstag (18. Juni) vermutlich in der Rheydter Innenstadt seine Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch der Personalausweis und ein Schlüssel. Mit dem Schlüssel versuchte der Täter am Freitag (19. Juni) zwischen 10 und 12 Uhr in die Wohnung des Mannes am Compesmühlenweg in Lürrip einzubrechen.

Da der Schlüssel nicht auf die Eingangstür passte, blieb er im Schloss stecken und brach ab. Daher konnte der 84-Jährige bei seiner Rückkehr die Tür nicht öffnen und rief zunächst seinen Sohn und dann die Polizei an.

Er gab gegenüber den Beamten an, er habe den Diebstahl seines Portemonnaies zunächst gar nicht bemerkt. Am Freitag gegen 12 Uhr habe ein Mann die Geldbörse zurückgebracht und gesagt, er habe sie an der Viersener Straße in der Nähe des Krankenhauses Maria-Hilf gefunden.

Ob es sich bei dem Mann um einen ehrlichen Finder oder den Täter beim Einbruchsversuch gehandelt hat, konnte noch nicht ermittelt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter große, normale Statur, kurze graue Haare. Er wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02161-290 zu melden.

Andere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ebenfalls unter dieser Rufnummer entgegen. (km)

