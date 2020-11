Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baumaschinen und Kraftstoff von Baustelle entwendet

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, A7, Freitag, 20.11.20, 15.00 Uhr - 23.11.20, 09.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Zeit von Freitag, 20.11.20, 15.00 Uhr bis Montag, 23.11.20, 09.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei auf der Baustelle der A7, in Höhe Kalefeld abgestellten Baucontainern einer Straßenbaufirma. Der oder die Täter entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge, sowie eine Rüttelplatte und mehrere hundert Liter Kraftstoff. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand durch die Tat ein Schaden in Höhe von ca. 3500,- EUR. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

