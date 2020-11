Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64 Gemarkung Greende, Samstag, 21.11.20, 09.30 Uhr - 12.15 Uhr

Kreiensen (schw) - Am Samstag, 21.11.20, in der Zeit von 09.30 Uhr - 12.15 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der B64, in der Gemarkung Greene eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die erlaubten 70 km/h wurden von in der genannten Zeit von acht Verkehrsteilnehmern überschritten. Fünf Mal wurden die Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld belegt, drei Mal mussten die Beamten ein Bußgeldverfahren einleiten, wovon ein Verkehrsteilnehmer bei der höchst gemessenen Geschwindigkeit von 96 km/h des Weiteren noch einen Punkt erwartet.

