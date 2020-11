Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher stehlen Fernseher aus Industriemuseum

HattingenHattingen (ots)

In der vergangenen Woche zerstörten Unbekannte mit Gewalt eine Metallplatte an der Außenwand des Industriemuseums und gelangten so durch einen alten Rohrschacht, in die Räume des Museums. Sie entwendeten drei Fernsehgeräte der Marke Samsung, welche zum Teil mit Drahtseilen gesichert waren, aus dem Ausstellungsbereich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell