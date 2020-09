Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Fahrraddemonstration im Zuge Ausbau Bundesautobahn BAB 49

Giessen (ots)

NORD/-OSTHESSEN - Anlässlich des Ausbaus der Bundesautobahn BAB 49 findet heute eine unter Auflagen genehmigte Fahrraddemonstration statt. Ausgangspunkt der Versammlung war die Innenstadt Kassel, Zielpunkt ist der Dannenröder Forst.

Die Veranstaltung begann um 9 Uhr am Hauptbahnhof in Kassel mit einer Auftaktkundgebung. Anschließend ging es über Nebenstrecken nach Gudensberg und dort auf die Autobahn BAB 49 bis hin zum Ausbauende auf der Autobahn in Neuental.

Mittlerweile haben die etwa 150 Fahrradfahrerinnen und -fahrer die Autobahn verlassen und setzen ihre Fahrt über Nebenstraßen nach Schwalmstadt fort. Von dort führt der Weg weiter über die Bundesstraße B 454 in Richtung Stadtallendorf bis schließlich über die Bundesstraße B 62 zum Zielort in Richtung Kirtorf. Mit Behinderungen ist in diesem Bereich weiterhin zu rechnen.

Gefertigt: Idt, PHK'in

