Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Pressemeldung vom 21.09.2020: Einsatz im Dannenröder Forst beendet

Giessen (ots)

Pressemeldung vom 21.09.2020:

Einsatz im Dannenröder Forst beendet

Gießen/ Homberg (Ohm): Nachdem die baulichen Vorbereitungsmaßnahmen für den heutigen Tag beendet wurden, beendete auch die Polizei den Einsatz im Dannenröder Forst. Gegen 17.45 Uhr hatten alle Einsatzkräfte den Wald verlassen. Durch die massiven Blockaden der A49-Gegner hatte sich der Abzug der letzten Polizeibeamten verzögert. Insgesamt kam es zu fünf vorläufigen Festnahmen. Die ersten drei Personen nahmen die Beamten im Zuge der Besetzung einer Planierraupe in den Mittags-/ Nachmittagsstunden fest. Hier waren etwa 50 A49-Gegner anwesend. Eine vierte Person nahmen die Beamten vorläufig fest, da sie ein Messer mitführte. Der fünften Person wird eine versuchte Gefangenenbefreiung und die Sachbeschädigung eines Einsatzfahrzeugs vorgeworfen. In allen fünf Fällen werden Strafverfahren eingeleitet. Zwecks Identifizierung kamen alle Personen auf eine Polizeidienststelle. Etwa 35 Personen hinderten den Gefangenentransporter kurzzeitig durch eine Sitzblockade im Bereich der Rudolfwiese an der Abfahrt, gaben den Weg schließlich aber wieder frei. Den Abtransport der zuvor besetzten Planierraupe begleiteten mehrere Polizeibeamte. Sie wurden dabei von Ausbaugegnern mit Ästen und Stöcken beworfen. Auch im Stockhäuser Weg warfen etwa 50 Aktivisten gegen 16.45 Uhr größere Stöcke in Richtung der eingesetzten Beamten. In beiden Situationen blieben die Beamten unverletzt und es kam zu keinen weiteren Schäden an Polizeifahrzeugen. Bis zum Einsatzabschluss lagen keine gesicherten Erkenntnisse zu verletzten A49-Gegnern vor. Ein Beamter verletzte sich leicht am Finger, wobei die Verletzungen nicht im Zuge von ergriffenen Maßnahmen entstand.

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell